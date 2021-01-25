"تقويم التعليم" تمنح الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات تعليمية وبرامج أكاديمية

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"زمان" يثمّن جهود فرق ضمان الجودة على صعيد تحسين العمليات البحثية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، عن منح شهادات اعتماد أكاديمي "كامل ومشروط" لعدد من المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية.

وهنّأ رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان, الجامعات والكليات والبرامج التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي وقيادتها، كما قدم الشكر لفرق ضمان الجودة في الجامعات والبرامج على جهودهم الحثيثة في تحسين جودة العمليات التعليمية والبحثية، وما نتج عنها من حصول مؤسساتهم وبرامجهم على الاعتماد الأكاديمي.

وأكد على التعاون الإيجابي من فرق الجودة، ليس من خلال إبراز مهنية عالية، فقط، بل أيضًا عبر خلق تجربة ممتعة للغاية، مقدرًا الجهود المبذولة سعيًا إلى تطبيق أعلى معايير الاعتماد الأكاديمي.

وأوضحت "الهيئة" أن جامعة القصيم حصلت على شهادة الاعتماد المؤسسي "الكامل" حتى نوفمبر 2027م، بينما حصلت جامعة حائل، وكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، وجامعة الأمير محمد بن فهد، وكليات بريدة الأهلية، على الاعتماد المؤسسي "المشروط" حتى 2024م، كما تم تحويل اعتماد كلية فقيه للعلوم الطبية من اعتماد مشروط إلى اعتماد كامل وذلك بعد استيفاء شروط الاعتماد.

وأضافت أنها منحت برنامج بكالوريوس الإعلام بجامعة الملك سعود، وبرنامج بكالوريوس اللغة الإنجليزية والترجمة بجامعة الملك سعود، وبرنامج بكالوريوس الهندسة المدنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبرنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي بجامعة الملك عبدالعزيز، وبرنامج بكالوريوس الشريعة بالجامعة الإسلامية شهادات اعتماد برامجي "كامل" حتى 2027م.

وأشارت إلى أنها منحت برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبرنامج بكالوريوس علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبرنامج بكالوريوس الجغرافيا بجامعة الملك سعود، وبرنامج بكالوريوس التاريخ بجامعة الملك سعود، وبرنامج بكالوريوس الكيمياء بالجامعة الإسلامية، وبرنامج بكالوريوس الرياضيات بالجامعة الإسلامية، وبرنامج بكالوريوس الفيزياء بالجامعة الإسلامية، وبرنامج بكالوريوس إدارة هندسة التصنيع والإنتاج بجامعة الأمير سلطان، وبرنامج بكالوريوس التصميم الداخلي الهندسي بجامعة الأمير سلطان شهادات اعتماد برامجي "مشروط" حتى عام 2024م.

وأكدت "الهيئة" أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاطات العلمية والإدارية والخدمية، لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل الهيئة، وأن تخضع لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل, للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير الهيئة، كما يتعين قبل البدء في عمليات الاعتماد أن يثبت استيفاء العناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، والمسوغات النظامية لممارسة عملها.

وتمر عملية المراجعة والاعتماد بست خطوات هي: التقدم بطلب الحصول على الاعتماد المؤسسي، والتحقق من التأهل للاعتماد، وتشكيل الفرق وتحديد مواعيد الزيارات الميدانية وإعداد تقارير المراجعة وقرار الاعتماد وآخرها المتابعة الدولية للمؤسسات المعتمدة.

يذكر أن مركز "اعتماد" يُعدُّ أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي، ولجعل عملية وإجراءات الاعتماد سهلة التطبيق وفعالة, فقد تضمنت إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تقع تحت مسؤولية المركز في خطة الهيئة تحسين عملية الاعتماد وتبسيطها، ويشمل ذلك جوانب عدة منها: تحديد خطوات عملية المراجعة وإجراءاتها وجعلها أكثر سهولة وسلاسة.