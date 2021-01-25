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"سياحة النواب": انتهينا من قانون بوابة العمرة.. وطالبنا بفتح باب تراخيص الشركات

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"سياحة النواب": انتهينا من قانون بوابة العمرة.. وطالبنا الحكومة بفتح باب تراخيص الشركات "سياحة النواب": انتهينا من قانون بوابة العمرة.. وطالبنا بفتح باب تراخيص الشركات

مصراوي Masrawy

02:24 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من نظر مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، للعرض علي الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي خلال الفترة المقبلة، بحسب جدول الأعمال الذي تقره هيئة مكتب المجلس للانتهاء من الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن مشروع القانون يستهدف مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

ولفت وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب إلي أن البوابة الإلكترونية تعد آليه جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، ما يساهم في القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية ستكون العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم.

وأكد النائب عمرو هندي، على أن تعهدت أمام اللجنة في شوء استفساراته لها، بأن مشروع القانون من شأنه أن يسيطر علي الاقل بنسبة 90 ٪من تجارة تأشيرات العمرة، مشيرا إلى أنه آثار ملف وقف تراخيص شركات السياحة بمطالبته بفتح التراخيص على الأقل للسياحة الداخلية، خاصة أن عملية الوقف للتراخيص يمنع مستثمرين حقيقين من دخول مجال السياحة، مؤكدا على أن ممثلي الحكومة أكدوا على أنه يجري دراسة هذا الملف والشركات التى لا تعمل في المجال يتم إنهاء تراخيصها.​

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