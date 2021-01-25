صور.. هبوط أرضي على طريق "مير" في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

وقع هبوط أرضي مفاجئ بطريق قرية مير المؤدي إلى الدير المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر.

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 متر بطريق قرية مير المؤدي إلى دير القوصية ولا يوجد أي تضرر في المنازل المجاورة.

انتقل المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، إلى موقع الهبوط بطريق قرية مير المؤدي إلى دير القوصية، يرافقه مصطفى فتحي نائب رئيس مركز القوصية ومسئولي الطرق والري وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء.

وتبين من المعاينة الأولية أن الهبوط احدث حفرة بطول 20 متر وعمق 3 متر وتم فرض كردون حول موقع الهبوط ومراجعة جميع خطوط المياه والصرف والكهرباء والغاز بالمنطقة للتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تسرب للمياه وتم معالجة الهبوط بالتربة الرملية والزلطية وتمهيد الطريق بالاستعانة بمعدات ولوادر الحملة الميكانيكية بالمركز لتحقيق السيولة المرورية.