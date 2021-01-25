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صور.. حملة لإزالة إشغالات الطرق والمخالفات في رأس البر

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صور.. حملة لإزالة إشغالات الطرق والمخالفات في رأس البر صور.. حملة لإزالة إشغالات الطرق والمخالفات في رأس البر

مصراوي Masrawy

02:37 م الإثنين 25 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

شن مسئولو الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات، والقضاء على المظاهر العشوائية، اليوم الإثنين، شملت الأسواق وشارع بورسعيد وكورنيش النيل.

أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر، وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، وضبط عدد من مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

كما جرى تنفيذ إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة أمام المحال بأماكن متفرقة بالمدينة، كما جرى رفع جميع الإشغالات والتعديات والمقامة من أصحاب المحال التجارية على الجزر والمسطحات الخضراء.

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