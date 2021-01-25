بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بمدينة نصر

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة، بأسلوب الخطف في مدينة نصر.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " باستخدام دراجة نارية، وأنهما وراء ارتكاب العديد من الوقائع .

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية (قيادة أحدهما وملك شقيقة) والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اعترفا بنشاطهما الإجرامي وارتكابهما (5 جرائم سرقة بذات الأسلوب) وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عمليهما " سيئ النية " (سائق) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .