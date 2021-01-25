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هيئة الاتصالات الأوغندية: نصف سكان البلاد متصلين بشبكة الإنترنت

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هيئة الاتصالات الأوغندية: نصف سكان البلاد متصلين بشبكة الإنترنت هيئة الاتصالات الأوغندية: نصف سكان البلاد متصلين بشبكة الإنترنت

مصراوي Masrawy

02:00 م الإثنين 25 يناير 2021

كمبالا - أ ش أ
أفاد تقرير حديث لهيئة الاتصالات الأوغندية (UCC) بأن مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت قد سجلوا زيادة في الطلب على خدمات البيانات خلال الربع الأخير من عام 2020، مما رفع عدد مشتركي خدمة البيانات والإنترنت إلى ما لا يقل عن 20 مليون مشترك أي نصف سكان أوغندا تقريبا.
ووفقا لتقرير الهيئة، فتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها إجمالي اشتراكات الإنترنت 20 مليون مشترك، مما يعني أن واحدا من كل أوغنديين اثنين لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت.وخلال الربع الثالث من العام الماضي، زادت اتصالات الإنترنت أيضا بمقدار 1.2 مليون اتصال لترتفع من 18.9 مليون في نهاية يونيو 2020 إلى 20.1 مليون في نهاية سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية.
وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق الناجم عن التدابير الاحترازية من كوفيد-19 في الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين، قادت انتعاشا كبيرا لقطاعات سوق الاتصالات الرئيسية.وأوضح تقرير الهيئة، للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، أن نمو قطاع الاتصالات يرجع بشكل أساسي إلى تغير ثقافة العمل بسبب جائحة كورونا، والتي دفعت العديد من الشركات إلى اعتماد أساليب العمل عن بُعد.

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مصراوي Masrawy

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