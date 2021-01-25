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قرينة الرئيس ناعية الدكتور عبلة الكحلاوي: مسيرتها مشرفة في طريق الخير والدعوة

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مصراوي Masrawy

11:03 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:​

نعت السيدة انتصار ، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، التي وافتها المنية أمس الأحد، عن عمر ناهز الـ 72 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقالت السيدة انتصار في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، الاثنين:" ودعت نموذجًا مشرفًا وعظيمًا للمرأة المصرية المخلصة لدينها ووطنها وهي الدكتورة الفقيهة عبلة الكحلاوي التى وافتها المنية أمس بعد رحلة عطاء، ومسيرة إنسانية مشرفة في طريق الخير والدعوة".

وتابعت السيدة انتصار السيسي:"رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان".

وتوقيت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بعد صلاة الظهر من مسجدها بالهضبة الوسطى، بحي المقطم.

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