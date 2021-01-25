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"تركيز على النتائج".. تغييرات كبرى في "جوجل"

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"تركيز على النتائج".. تغييرات كبرى في "جوجل" "تركيز على النتائج".. تغييرات كبرى في "جوجل"
عبر تحديث مخصص لأصحاب الهواتف الذكية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طرح شركة "جوجل" تحديثًا جديدًا لمحرك بحثها الأشهر في العالم مخصص لأصحاب الهواتف الذكية.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هذا التحديث سيجعل من السهل البحث عبر محرك بحث "جوجل" على الهواتف الذكية.

وسيركز التحديث الجديد على نتائج البحث عبر "جوجل"، وليس أي رتوش أخرى، بنص أكبر وظلال أقل واستهداف أكبر للألوان كي تفرّق لك بين الأخبار أو النتيجة المستهدفة.

كما أضافت جوجل أيضًا المزيد من الصور المرتبطة بنتيجة البحث، والمرفقة بتوقيع الشركة صاحبة الصورة.

وأقرت جوجل في إعلانها بأن عمليات البحث عبر الهواتف الذكية، تعتمد في المقام الأول على السرعة؛ لذلك قررت إجراء تلك التغييرات الكبرى في محرك بحثها.

ومن المتوقع أن يصل هذا التحديث إلى كل مستخدمي الهواتف الذكية في وقت قريب عاجل.جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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