​​ بالأماكن والمستندات.. تعرف على إجراءات استلام شقق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ جهاز أكتوبر الجديدة، اليوم الأحد تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي، بإجمالي 1392 وحدة سكنية بمنطقة الـ800 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وبعد توقيع عقود شقق الإسكان الاجتماعي من قبل البنك، تأتي مرحلة مهمة أثناء استلام الشقة الخاصة بكل حاجز وهي تركيب عداد الكهرباء والمياه، والتي بعدها يمكنك معاينة شقتك كما تريد وإنهاء إجراءات الاستلام، والتي جاءت على النحو التالي:

أولًا، التعاقد على عداد المياه، وتتم ههذ الخطوة من خلال مقر خدمة المواطنين بجوار جهاز 6 أكتوبر، ويتم تقديم مستند أصل عقد الوحدة الموقع من قبل البنك، وصورة العقد وصورة بطاقة الرقم القومي.

ثانيًا، دفع قيمة عداد الكهرباء، من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالحي السادس، ويتم تقديم مستند أصل عقد الوحدة وصورة العقد وبطاقة الرقم القومي.

ثالثًا، يتم التعاقد على عداد الكهرباء باسم صاحب الشقة، من خلال شركة الكهرباء بالحي الـ12، حيث يتم تقديم أصل عقد الوحدة وصورة من العقد وبطاقة الرقم القومي، وإصال سداد قيمة العداد.

رابعًا، الذهاب لمقر الجهاز لمعاينة الشقة وعمل محضر الاستلام، ويتم تقديم أصل وصورة العقد، وإيصال سداد قيمة عداد المياه والكهرباء.

خامسًا، ختم محضر الاستلام من مقر جهاز 6 أكتوبر الجديدة، ويتم تجهيز محضر استلام الوحدة الموقع، والبطاقة الشخصية للاطلاع.

اقرأ أيضًا:

- بدء تسليم 1392 شقة بالإسكان اجتماعى بـ6 أكتوبر الجديدة

- استلام الشقق وعيوب التشطيبات.. جهاز أكتوبر الجديدة يوجه تحذيرًا للحاجزين (صور)