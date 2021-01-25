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انطلاق محاولة جديدة لإعادة محادثات السلام بشأن سوريا في جنيف

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انطلاق محاولة جديدة لإعادة محادثات السلام بشأن سوريا في جنيف انطلاق محاولة جديدة لإعادة محادثات السلام بشأن سوريا في جنيف

مصراوي Masrawy

07:55 ص الإثنين 25 يناير 2021

جنيف - (د ب أ):

تسعى أطراف الصراع في سوريا لإطلاق محاولة جديدة لتحقيق السلام بوساطة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يجتمع مفاوضو السورية وزعماء المعارضة في جنيف اليوم الإثنين لإجراء الجولة الخامسة من المحادثات حول دستور جديد للبلاد.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون الجانبين إلى الانخراط في حوار بناء.

وانتقد بيدرسون خلال الفترة التي سبقت المحادثات العملية السياسية التي لم تُحدث حى الآن أي تغيير حقيقي في سورية على الأرض ولا رؤية حقيقية للمستقبل.

وتعتبر المحادثات لبنة مهمة في عملية السلام لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

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