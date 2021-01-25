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عبلة الكحلاوي.. رحل الجسد وبقي العمل (بروفايل)

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عبلة الكحلاوي.. رحل الجسد وبقي العمل (بروفايل) عبلة الكحلاوي.. رحل الجسد وبقي العمل (بروفايل)

مصراوي Masrawy

12:00 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

توفيت مساء الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، عن عمر ناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ولدت الكحلاوي يوم 15 ديسمبر 1948، وهي داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي.

انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة، ومن فوق منبر الجامعة بدأت طريقها في مجال التربية للبنات في مكة المكرمة تعلن طرق التفقه في الدين، وتضع أيديهن على أمهات الكتب ومخازن علوم الشريعة متأسية بالآية الكريمة التي تقول "للذين أحسنوا الحسنى وزيادة".

اتجهت عبلة إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسًا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، واستمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها الكحلاوى في البساتين، وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

طلبت منها السيدة ياسمين الخيام أن تلقى دروسًا دينية للفنانات التائبات في مسجد والدها الشيخ محمود خليل الحصري بمحافظة 6 أكتوبر فرحبت بذلك، وكانت من بين هؤلاء الفنانات نورا وعفاف شعيب وشمس البارودي وشهيرة.

كلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد في مسجد المقطم أيضًا، قبل إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا.

أعمالها الخيرية

أسست الكحلاوي جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات في المقطم أيضًا وهو تحت الإنشاء ويمكن المساهمة فيه من خلال التبرع على رقم حساب الجمعية 6060603 البنك الأهلي (جميع الفروع).

ومن المقرر أن تشيع جنازة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، بعد صلاة الظهر اليوم الاثنين، في مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بالمقطم، أمام مجمع الباقيات الصالحات.

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