أخبار عاجلة

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
تونس: 32 حالة وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية جائحة كورونا -
الإمارات تعلن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح -
ضبط "محطة بث وشبكة استقبال قنوات مُشفرة" غير مرخصة في دمياط -
صور.. التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في 25 منشأة بالإسماعيلية -
صور.. تصادم سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية على طريق الإسكندرية الصحراوي -
هبة بيومي مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف -
وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بايدن" يوقِّع أمرًا لحظر دخول غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة

Print
"بايدن" يوقِّع أمرًا لحظر دخول غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة "بايدن" يوقِّع أمرًا لحظر دخول غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة
لمنع انتشار سلالات جديدة لكورونا اكتُشفت مؤخرًا بجنوب إفريقيا

نقلت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقِّع اليوم الاثنين أمرًا، يحظر دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين القادمين من 30 دولة إلى بلاده؛ وذلك لكبح انتشار سلالات جديدة من .

وتفصيلاً، ذكرت مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن بايدن سيفرض حظرًا على دخول معظم المواطنين غير الأمريكيين إلى الولايات المتحدة الذين زاروا مؤخرًا جنوب إفريقيا والبرازيل وبريطانيا وإيرلندا، و26 دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بالسفر عبر الحدود المفتوحة.

وسبق أن أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد يوم 18 يناير أمرًا برفع هذه القيود عن البرازيل ودول أوروبا بدءًا من 26 يناير، لكن بايدن سيلغي هذا القرار، وفق " اليوم".

ويستهدف قرار بايدن منع انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا، تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، وتعد أكثر انتقالاً.

ويخشى الكثيرون من أن اللقاحات المستخدمة حاليًا قد لا تكون فعّالة ضد هذه الأنواع لفيروس كورونا، خاصة السلالة الجنوب إفريقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية

سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية

روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V"

روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V"

ضحايا كورونا في 6 دول.. 839 وفاة جديدة بألمانيا و534 بروسيا و163 بالهند و95 باليابان

ضحايا كورونا في 6 دول.. 839 وفاة جديدة بألمانيا و534 بروسيا و163 بالهند و95 باليابان

إصابة محافظ القليوبية الأسبق بفيروس كورونا

إصابة محافظ القليوبية الأسبق بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية