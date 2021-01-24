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الفيصلي يحدد مصير صدارة الهلال .. والشباب يسعى لتخطي عقبة الوحدة

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الفيصلي يحدد مصير صدارة الهلال .. والشباب يسعى لتخطي عقبة الوحدة الفيصلي يحدد مصير صدارة الهلال .. والشباب يسعى لتخطي عقبة الوحدة
في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الفيصلي يحدد مصير صدارة الهلال .. والشباب يسعى لتخطي عقبة الوحدة

تختتم اليوم الاثنين منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بأربعة لقاءات، حيث يواجه الباطن صاحب المركز الرابع عشر بـ 13 نقطة نظيره العين صاحب المركز الأخير بـ 10 نقاط عند الساعة 3:30 مساء، على أرض ملعب نادي الباطن بحفر الباطن .

ويستضيف التعاون الخامس بـ 21 نقطة نظيره ضمك الخامس عشر بـ 12 نقطة عند الساعة 3:40 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة .

ويحل الهلال المتصدر بـ 29 نقطة ضيفًا على الفيصلي الثالث عشر بـ 15 نقطة عند الساعة 6:15 مساء، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتختتم الجولة بمواجهة الوحدة العاشر بـ 20 نقطة والشباب الثالث بـ 26 نقطة عند الساعة 6:45 مساء، على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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