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وفاة الداعية المصرية عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عامًا

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وفاة الداعية المصرية عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عامًا وفاة الداعية المصرية عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عامًا
تخصصت في الفقه المقارن.. تولت رئاسة قسم الشريعة بتربية مكة

وفاة الداعية المصرية عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عامًا

توفيت مساء الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامي عن عمر يناهز 72 عامًا، وفقًا للعربية نت .

وتفصيلاً، الدكتورة عبلة الكحلاوي من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

والتحقت الدكتورة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.

واتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوي إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسًا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها محمد الكحلاوي في البساتين وركزت في محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوي، جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة إلى مجمع الباقيات الصالحات في المقطم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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