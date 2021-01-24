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إحصائية دولية.. السعوديون آخر شعب في العالم يذهب للنوم

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إحصائية دولية.. السعوديون آخر شعب في العالم يذهب للنوم إحصائية دولية.. السعوديون آخر شعب في العالم يذهب للنوم
يليهم الأتراك ثم المصريون.. وشعب جنوب إفريقيا أول مَن ينام

إحصائية دولية.. السعوديون آخر شعب في العالم يذهب للنوم

كشف تطبيق "سليب ساليك" المتخصص في قياس وجودة النوم في العالم، أن السعوديين من أكثر الشعوب التي تفضل النوم متأخرًا.

ويقدم تطبيق " sleep cycle " إحصائية أسبوعية عن عادة النوم لدى الشعوب، حيث أشار إلى أن السعوديين كانوا آخر شعب يذهب للنوم على مدار الأسبوع الماضي.

وأظهرت الإحصائيات أن السعوديين يذهبون إلى النوم عند الساعة 1:22 وهو ما يضعهم في المرتبة الأولى عالميًا كآخر شعب يذهب للنوم ويليهم الأتراك في المرتبة الثانية عند الساعة 1:21 وفي المرتبة الثالثة المصريون عند الساعة 1:13.

فيما جاء شعب جنوب إفريقيا أول شعب في العالم يذهب للنوم مبكرًا وذلك عند الساعة 11:6 ثم جواتيمالا عند الساعة 11:13 وفي المرتبة الثالثة عالميًا الشعب الكوستاريكي حيث يذهب للنوم عند الساعة 11:16 .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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