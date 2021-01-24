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ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان

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ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيًا البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان

مصراوي Masrawy

10:59 م الأحد 24 يناير 2021

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، إنه سينسق مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث هاتفيًا مع ماكرون، عددًا من الملفات، وعبر له عن رغبته في تقوية العلاقات بين ضفتي الأطلسي.

وكان ماكرون وبايدن تحادثا هاتفيًا في العاشر من نوفمبر الماضي، بعد أيام من الانتخابات الرئاسية. وأكد بايدن حينها رغبته في تنشيط العلاقات الثنائية والأطلسية خصوصًا عبر حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والتي غالبًا ما كانت سيئة في عهد دونالد .

وذكر الإليزيه أن ماكرون سيكون أول رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي يتلقى اتصالاً من جو بايدن منذ وصول الأخير إلى البيت الأبيض الأربعاء الماضي، ما يدل على "رغبة تعاون وثيق بين الرئيسين".

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