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مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

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مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا
"غرابرهاوس" قال إن تعامل البلديات والأمن الصارم مع مثيري الشغب كان محقاً

مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب في مظاهرات ضد حظر التجول بهولندا

أفادت وسائل إعلام هولندية، باندلاع مواجهات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين ضد حظر التجول المفروض في البلاد لاحتواء ، في مدينتي أيندهوفن وأمستردام، وفق اليوم.

وتفصيلاً، كشف موقع "ديفولكسكرانت" أن عدداً من المتظاهرين قاموا بنهب عدد من المتاجر في أيدنهوفن، حيث قال وزير العدل والأمن الهولندي فرد غرابرهاوس: "تعامل رؤساء البلديات والشرطة الصارم مع مثيري الشغب كان محقا".

وأضاف: "الاضطرابات لا علاقة لها بالتظاهر ضد سياسة كورونا، بل هذا سلوك إجرامي، حيث إن بعض الأشخاص يستهدفون عمدا الشرطة والصحفيين وعمال الإغاثة".

وبدأ حظر التجول في هولندا مساء أمس السبت، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات على الإجراءات في شوارع كل من أورك وشتاين للاحتجاج على الإجراء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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