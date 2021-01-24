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مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

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فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين .. ومحمد صلاح أحرز هدفي الريدز

مانشستر يونايتد يقصي ليفربول من الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

أطاح فريق مانشستر يونايتد بضيفه ليفربول، من الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه عليه (3-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد".

وفي التفاصيل، أحرز ثلاثية أصحاب الأرض "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين، ماسون جرينوود، وماركوس راشفورد، والبرتغالي برونو فيرنانديز، في الدقائق (26، 48، و78) على الترتيب.

بينما سجل النجم المصري محمد صلاح هدفي "الريدز" في الدقيقتين (18 و58) من زمن اللقاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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