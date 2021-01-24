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​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي

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​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي ​إضافة 600 ألف فدان.. تعرف على خطة "الزراعة" لتحقيق الأمن الغذائي

مصراوي Masrawy

09:39 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، أن الوزارة استهدفت التعامل في مجال الأمن الغذائي من خلال محورين، مضيفًا في بيانه أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الوزارة تستهدف التوسع الأفقي من خلال زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، وفقًا لتكليفات القيادة السياسية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الإجراءات التالية:

- إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة 456 الف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء، اعتمادًا على الاستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة، ومحطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتي سيتم افتتاحها قريبًا والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه في العالم.

- إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة 1.2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادي الجديد.

- إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومي للصوب الزراعية).

- إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى.

وأشار إلى أنه تم إضافة مساحات جديدة تصل إلى أكثر من 600 ألف فدان في مناطق متعددة (محور الضبعة – شمال سيناء – توشكى – غرب المنيا – الريف المصري)، مما ساهم في تحقيق أحد أهداف المحور الأول من البرنامج بزيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان.

وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضي (2021 - 2022)، أوضح أنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضي جديدة في الساحل الشمالي جنوب محور الضبعة وفي توشكى، وجاري استكشاف أراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات بأراضي الوادي الجديد.

وتوقع وزير الزراعة، أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.

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