أوامر ملكية .. ضم وزارة "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" ويُعدل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدة أوامر ملكية تضمنت:
ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".
صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة، فيما يأتي نصوصها:
الرقم: أ / 322
التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولاً: تُضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدَّل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".
ثانيًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات، وغيرها.
2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر الأمر الملكي الآتي:
الرقم: أ / 324
التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء من منصبه.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر الأمر الملكي الآتي:
الرقم: أ / 325
التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 534) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعفى معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.
ثانيًا: يُعيَّن معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.
ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر الأمر الملكي الآتي:
الرقم: أ / 326
التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيَّن معالي الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.
ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما صدر الأمر الملكي الآتي:
الرقم: أ / 327
التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 43) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ، وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية، أمرنا بما هو آت:
أولا: يُرقَّى اللواء/ سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى (المدير العام للجوازات) إلى رتبة فريق.
ثانيًا: على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود