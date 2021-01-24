أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أوامر ملكية .. ضم وزارة "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" ويُعدل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

Print
أوامر ملكية .. ضم وزارة "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" ويُعدل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان" أوامر ملكية .. ضم وزارة "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" ويُعدل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"
"فهد المبارك" محافظاً للمركزي السعودي.. و"اليحيى" إلى رتبة "فريق"

أوامر ملكية .. ضم وزارة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدة أوامر ملكية تضمنت:
ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة، فيما يأتي نصوصها:

الرقم: أ / 322

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:

أولاً: تُضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدَّل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

ثانيًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات، وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الملكي الآتي:

الرقم: أ / 324

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء من منصبه.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الملكي الآتي:

الرقم: أ / 325

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 534) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الملكي الآتي:

الرقم: أ / 326

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن معالي الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الملكي الآتي:

الرقم: أ / 327

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 43) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ، وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية، أمرنا بما هو آت:

أولا: يُرقَّى اللواء/ سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى (المدير العام للجوازات) إلى رتبة فريق.

ثانيًا: على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البنتاجون: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي لنا

البنتاجون: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي لنا

إزالة السيف من علم السعودية.. دعوة من كاتب سعودي تثير جدلا واسعا

إزالة السيف من علم السعودية.. دعوة من كاتب سعودي تثير جدلا واسعا

"اليوم" السعودية: "مبادرة مستقبل الاستثمار" ترسم ركائز تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد

"اليوم" السعودية: "مبادرة مستقبل الاستثمار" ترسم ركائز تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد

السعودية.. تدشين حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية بخطر "الإخوان" والجماعات إرهابية

السعودية.. تدشين حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية بخطر "الإخوان" والجماعات إرهابية

شبكة عيون الإخبارية