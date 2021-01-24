أوامر ملكية .. ضم وزارة "الإسكان" إلى "الشؤون البلدية والقروية" ويُعدل اسمها إلى "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان"

★ ★ ★ ★ ★

"فهد المبارك" محافظاً للمركزي السعودي.. و"اليحيى" إلى رتبة "فريق"

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عدة أوامر ملكية تضمنت:

ضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

صدرت اليوم أوامر ملكية كريمة، فيما يأتي نصوصها:

الرقم: أ / 322

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:

أولاً: تُضم وزارة "الإسكان" إلى وزارة "الشؤون البلدية والقروية"، ويُعدَّل اسمها ليكون "وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

ثانيًا: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

1 ـ استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات، وغيرها.

2 ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها، التي تأثرت بما ورد في أمرنا هذا، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الملكي الآتي:

الرقم: أ / 324

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 138) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء من منصبه.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الملكي الآتي:

الرقم: أ / 325

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 534) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

ثانيًا: يُعيَّن معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظًا للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ثالثًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الملكي الآتي:

الرقم: أ / 326

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن معالي الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم الخليفي مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما صدر الأمر الملكي الآتي:

الرقم: أ / 327

التاريخ: 11 / 6 / 1442هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية القائد الأعلى للقوات العسكرية كافة

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 43) بتاريخ 1 / 2 / 1441هـ، وبناء على ما عرضه علينا سمو وزير الداخلية، أمرنا بما هو آت:

أولا: يُرقَّى اللواء/ سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى (المدير العام للجوازات) إلى رتبة فريق.

ثانيًا: على سمو وزير الداخلية تنفيذ أمرنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود