أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
"الصحة": استمرار رصد تزايد في أعداد الحالات المؤكدة والنشطة -
"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات -
في 9 نقاط.. جامعة نجران تُعلن "آلية سير العملية التعليمية والاختبارات" -
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .. انطلاق أولى جولات تحدي كأس الكارتينج بديراب

Print
تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .. انطلاق أولى جولات تحدي كأس الكارتينج بديراب تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .. انطلاق أولى جولات تحدي كأس الكارتينج بديراب

تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .. انطلاق أولى جولات تحدي كأس الكارتينج بديراب

احتضن ميدان ديراب لسباقات السيارات والدراجات النارية أمس ، أولى جولات تحدي كأس "ROTAX" على حلبة "FunXtreme" ، بمشاركة نخبة متسابقي الكارتينج في المملكة ودول الخليج العربي تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وتتألف البطولة -التي تعدّ الأولى من نوعها على المستوى المحلي من ثلاث جولات وتستمر - حتى 19 يوليو القادم.
وشهدت الجولة منذ بدايتها منافسة قوية، حيث بدأ ذلك بوضوح منذ مرحلة التصفيات لتحديد مراكز المنطلقين، واستطاع خالد الزايد حسم لقب الجولة لصالحه في فئة " Senior" ، فيما حل خالد شلش في المركز الثاني وعمر الدريعان في المركز الثالث، أما في فئة "Master" حل إيلي الحلو أولاً وجاء بندر الشمري ثانيًا، وفي فئة "Junior" حصل طلال نغلي على المركز الأول وأحمد على المركز الثاني وعبدالإله الطيب في المركز الثالث.
وعقب التتويج عبّر مدير السباق المهندس متعب الصقهان عن سعادته لمستوى التنظيم والندية، مشيرًا إلى أن البطولة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها تثقيف المجتمع برياضة السيارات، وتحفيزه على ممارستها في الأماكن المخصصة لسلامة الفرد والمجتمع، كما تعمل على جذب سائقين محترفين والمواهب الوطنية والعمل على تطويرها للوصول للمنافسات العالمية ضمن موسم بطولات عام 2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البنتاجون: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي لنا

البنتاجون: السعودية ركيزة مهمة للأمن الإقليمي وشريك رئيسي لنا

آخر النهار | الرئيس السيسي منتخب اليد قدم مثالاً رائعاً على الأداء البطولي والقوة لأخر لحظة

آخر النهار | الرئيس السيسي منتخب اليد قدم مثالاً رائعاً على الأداء البطولي والقوة لأخر لحظة

إزالة السيف من علم السعودية.. دعوة من كاتب سعودي تثير جدلا واسعا

إزالة السيف من علم السعودية.. دعوة من كاتب سعودي تثير جدلا واسعا

"اليوم" السعودية: "مبادرة مستقبل الاستثمار" ترسم ركائز تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد

"اليوم" السعودية: "مبادرة مستقبل الاستثمار" ترسم ركائز تعزيز قوة وقدرة الاقتصاد

شبكة عيون الإخبارية