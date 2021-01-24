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"الرائد" يتغلب على "الفتح" بهدفين دون رد

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"الرائد" يتغلب على "الفتح" بهدفين دون رد "الرائد" يتغلب على "الفتح" بهدفين دون رد
خلال الجولة الـ15 من دوري ولي العهد

ارشيفية

‏تغلب فريق نادي الرائد الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق نادي الفتح بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، بالأحساء ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الرائد في زمن شوط المباراة الأول عند الدقيقة 22 بعد ما أعلن حكم اللقاء عن ركلة جزاء لفريق الرائد، تقدم لها اللاعب ارنود جوم ليحقق هدف التقدم لفريقه، واضعاً الكرة وسط المرمى.

ورغم متسع الوقت، لم تتغير نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، وتحديداً عند الدقيقة ٩٣، حينما أضاف محمد السهلي الهدف الثاني للرائد، لينتهي اللقاء بتحقيق الفريق للنقاط الثلاثة ويرفع رصيده الى ١٦ نقطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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