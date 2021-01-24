واشنطن تدين محاولات الهجوم الأخيرة على الرياض

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مصراوي Masrawy

وكالات

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأحد، محاولة الهجوم الأخير الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، حسبما ذكرت "العربية".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أعلن السبت، اعتراض وتدمير هدف جوي معاد كان متوجهًا نحو العاصمة السعودية الرياض.

وذكر تلفزيون الحدث السعودي، على صفحته على تويتر أن التحالف بقيادة المملكة اعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون باليمن تجاه الرياض، ونقلت عن التحالف قوله إنه "تم اعتراض وتدمير هدف جوي معاد تجاه الرياض".