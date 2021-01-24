ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة ضاعف أصوله إلى 1.5 ترليون ريال

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صندوق الاستثمارات العامة ضاعف أصوله إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020.

وقال بن سلمان، اليوم الأحد في كلمة، نقلتها فضائية العربية، إن صندوق الاستثمارات العامة يسعى لاستحداث 1.8 مليون وظيفة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على ضخ استثمارات بتريليون ريال خلال السنوات المقبلة.

‏‎وأشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وافق على اعتماد استراتيجية الصندوق للأعوام الخمس القادمة.