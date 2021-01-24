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ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم

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ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم

مصراوي Masrawy

07:46 م الأحد 24 يناير 2021

وكالات
قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن المملكة تتطلع أن تحقق تطلعات ملك عظيم لشعب عظيم في وطن عظيم، مؤكدًا أن صندوق الاستثمارات العامة ينظر إلى القطاع الخاص بوصفه الشريك الأهم والدائم، وبه ترتبط نجاحات متعددة لاحصر لها.

وتابع ولي العهد السعودي، في كلمة مساء الأحد، بشأن صندوق الاستثمارات العامة، أن صندوق الاستثمار ضاعف أصوله إلى 1.8 تريليون ريال.

وأوضح أن استراتیجیة صندوق الاستثمارات العامة تمثل مرتكزًا رئيسًا في تحقيق الطموحات، مشيرًا إلى أن إنجازات صندوق الاستثمارات العامة ضخمة.

وأشار إلى أنه خلال الـ 5 سنوات القادمة سوف يضخ صندوق الاستثمارات العامة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال.

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