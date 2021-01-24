ننشر كشوف المستبعدين من خوض انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، كشوف المستبعدين من خوض سباق الانتخابات التي تجرى الشهر المقبل.

وتضمنت الكشوف استبعاد 8 مرشحين على مقعد النقيب، و5 على مقعد العضوية، و13 على مقعد الشباب.

يشار إلى أن تلقى أوراق الترشح كان خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

ووجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة إلى الجمعية العمومية، قائلًا: "إلى الزملاء المحامين، انتخابات المحامين في موعدها، ولا زال الأمل في الإشراف القضائي قائمًا".

وأضاف عطية: "سيكون البديل هيئات التدريس في كليات الحقوق، وظني أن نشر البلبلة مقصود من البعض لأنهم لا يريدون الانتخابات لأغراض لا تفوت فلا تمكنوهم من هذه الجريمة".

وفي سياق متصل، ذكر نقيب المحامين، أن فكرة هيئة المحامين القضائية للنظر البعيد وليس للانتخابات القادمة.