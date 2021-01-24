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إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ساحرة.. ونسرين طافش ناعمة

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إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ساحرة.. ونسرين طافش ناعمة إطلالات اليوم: ريا أبي راشد ساحرة.. ونسرين طافش ناعمة

مصراوي Masrawy

07:00 م الأحد 24 يناير 2021

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، عبر صفحاتهن على "إنستجرام".

-منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي بلوزة باللوني الأحمر والأسود مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر وتركت شعرها منسدلا.

-ريا أبي راشد:

ظهرت الفنانة ريا أبي راشد بفستان قصير باللون الأزرق، مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-نسرين طافش:

طلت الفنانة نسرين طافش بجاكيت طويل باللون الأسمر مزينا بطبعات باللون الأبيض مع بنطلون باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وكلاتش باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

-مي سليم:

تألقت الفنانة مي سليم ببدلة باللون الأزرق، مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وخاتم وأسورة، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-ميرهان حسين:

ارتدت الفنانة ميرهان حسين سويت شيرت باللون البيبي بلو مع هوت شورت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

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