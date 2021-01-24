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.. "القرية المعلقة " تكشف سر الوصول لصخور عسير البركانية

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ترتفع 700 متر فوق البحر

بالفيديو..

كيف يمكن للإنسان أن يعيش على الصخور الملساء؟ هذا السؤال تجيب عنه القرية المعلقة "غية" وهي الشامخة على ارتفاع 700 متر من الأرض ويعيش أهلها وسط الصخور البركانية بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير بالجنوب.

وتعتبر القرية حلقة وصل بين محافظة النماص في أعالي جبال السروات وبين محافظة المجاردة عن طريق عقبة سنان الشهيرة التي تخترق الجبال. ووفقاً لوزارة الثقافة فإن القرية عمرها يتجاوز الـ 200 عام وما زال في القرية نحو 35 منزلاً يحفهم الجامع الأثري وعيون ومزارع، وكان أهلها ينتقلون عبر الطرق الملتوية أو بدرجات الجص فوق الصخور.

ويسمى الجبل الذي يحتضن قرية "غية المعلقة " تهوي، وهو جبل بركاني. ونشر حساب وزارة الثقافة صوراً عن القرية تعكس الاهتمام الحكومي بأهميتها وإرثها الحضاري والطبيعي، والفيلم المرفق للمصور محمد اليوسي الفائز بجائزة ألوان السعودية 2018.

بالفيديو..

بالفيديو..

بالفيديو..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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