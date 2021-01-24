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"النهار" تتعاقد مع "شويري" لتسويق قنوات الشبكة في والشرق الأوسط

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"النهار" تتعاقد مع "شويري" لتسويق قنوات الشبكة في مصر والشرق الأوسط "النهار" تتعاقد مع "شويري" لتسويق قنوات الشبكة في والشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

05:49 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلنت مجموعة قنوات النهار، الاتفاق مع مجموعة "شويري" لمنح شركة "سي ميديا" إحدى شركات مجموعة، حقوق العمل كممثل إعلاني حصري ورسمي لمجموعة قنوات النهار في الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة للوصول لتحقيق نجاح إعلامي يليق بالمؤسستين، بحسب بيان صادر عن النهار اليوم الأحد.

وأعلنت شركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفن، المالكة لتلفزيون النهار، تعاقدها مع شركة "سي ميديا" بمنحها حق التسويق الإعلاني داخل جمهورية العربية وفي منطقة الشرق الأوسط اعتبارًا من يناير الجاري.

وعلق بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شويري على الاتفاق قائلًا: "يسرني التوصل مع النهار إلى صيغة تعاون قائمة على روئية مشتركة لسوق الإعلان التلفزيوني في مصر والشرق الأوسط"، مضيفًا أنه على يقين أن هذه الشراكة القائمة على ما تقدمه مجموعة النهار لمشاهديها من محتوى وتجارب من جهة وعلى الإمكانات التسويقية للمجموعة من جهة أخرى.

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