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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلنت مجموعة قنوات النهار، الاتفاق مع مجموعة "شويري" لمنح شركة "سي ميديا" إحدى شركات مجموعة، حقوق العمل كممثل إعلاني حصري ورسمي لمجموعة قنوات النهار في الشرق الأوسط.

وتهدف الشراكة للوصول لتحقيق نجاح إعلامي يليق بالمؤسستين، بحسب بيان صادر عن النهار اليوم الأحد.

وأعلنت شركة ترنتا للإنتاج والتوزيع الفن، المالكة لتلفزيون النهار، تعاقدها مع شركة "سي ميديا" بمنحها حق التسويق الإعلاني داخل جمهورية مصر العربية وفي منطقة الشرق الأوسط اعتبارًا من يناير الجاري.

وعلق بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شويري على الاتفاق قائلًا: "يسرني التوصل مع النهار إلى صيغة تعاون قائمة على روئية مشتركة لسوق الإعلان التلفزيوني في مصر والشرق الأوسط"، مضيفًا أنه على يقين أن هذه الشراكة القائمة على ما تقدمه مجموعة النهار لمشاهديها من محتوى وتجارب من جهة وعلى الإمكانات التسويقية للمجموعة من جهة أخرى.