محافظ شمال سيناء يتابع التجهيزات الخاصة بالدفعة الأولى من لقاح كورونا

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شمال سيناء - أشرف سويلم:

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم مستشفى العريش العام لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمقر تطعيم المواطنين بلقاح كورونا فور وصوله للمحافظة.

وقال المحافظ، إنه سيجري تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.

كما أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على قيام مديرية الصحة بتوفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلي البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.

رافق المحافظ في جولته التفقدية كل من وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام.