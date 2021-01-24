أمانة جدة تفعّل خدمة المواعيد المرئية في 6 إدارات جديدة

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ضمن المرحلة الثانية للارتقاء بخدمة العملاء وجاري تنفيذها على بقية الإدارات

فعّلت أمانة محافظة جدة، خدمة المواعيد المرئية للمستفيدين في ست إدارات جديدة؛ ضمن المرحلة الثانية، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بخدمة العملاء وتفعيل قنوات التواصل المختلفة، وتسهيل الوصول إلى مسؤولي الأمانة، والحصول على الخدمات البلدية دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وشملت الإدارات الجديدة: "الإدارة العامة للشؤون القانونية – الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية – إدارة رخص البناء والمشاريع الريادية – إدارة الكروكيات التنظيمية – إدارة نزع الملكيات – إدارة الدراسات العمرانية".

وأوضحت مدير عام خدمة العملاء بالأمانة، رشا عبدالله باهيثم، أن خاصية المواعيد المرئية تغطي حاليًا ثمان إدارات، ويجري تنفيذها تدريجيًا لتشمل جميع الإدارات التي تستقبل العملاء حضوريا. مبينة أن الخدمة الجديدة تتيح للعميل الاتصال المرئي بمسؤولي الأمانة دون الحاجة للحضور الشخصي، وذلك عبر خاصية النفاذ الوطني، والتي من خلالها سيتمكن المستفيد من الدخول إلى المواعيد واختيار الخدمة المطلوبة وتحديد خيار الاتصال المرئي في حال تفعيلها لدى الإدارة المعنية، ثم اختيار الموعد المتاح.

وأشارت باهيثم إلى أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية تتضمن معلومات الموعد ورابط وكود الدخول إلى خدمة الاتصال المرئي عبر برنامج (cisco webex meetings)، لافتة إلى أن جودة الخدمة تتطلب دخول العميل في الساعة المحددة، مع ضرورة البقاء في وضع الانتظار وعدم مغادرة الموعد الافتراضي لحين الربط مع المسؤول والحصول على الخدمة.

يذكر أن خدمة الاتصال المرئي شملت في مرحلتها الأولى ثلاث إدارات وهي (الأرشيف، والمنح، وتطبيقات الأمانة)، وسيتبعها إدارات أخرى في الفترة المقبلة تتيح المواعيد الافتراضية عن بعد لخدمة عدد أكبر من المستفيدين، في حين تواصل الأمانة تقديم جميع خدماتها البلدية في مكان واحد عبر البوابة الإلكترونية، والتي يمكن للمستفيد الحصول عليها بكل يسر ودون الحاجة لمراجعة الأمانة.أمانة محافظة جدة