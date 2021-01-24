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"السلطان" رئيساً لمجلس إدارة " للكهرباء" و"الزيد" نائباً

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"السلطان" رئيساً لمجلس إدارة "السعودية للكهرباء" و"الزيد" نائباً "السلطان" رئيساً لمجلس إدارة " للكهرباء" و"الزيد" نائباً
في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس

عيّن مجلس إدارة الشركة للكهرباء في اجتماعه المنعقد مؤخراً، الدكتور خالد بن صالح السلطان رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتورَ نجم الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة خلال دورة المجلس الجديدة التي بدأت بتاريخ 21/ 1/ 2021م، وذلك في إطار عدد من القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس.

ووافقت الجمعيةُ العامة العادية الـ 21 للشركة السعودية للكهرباء، التي عقدت، على تشكيل لجنة المراجعة، وتحديد مهامها، وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة، ابتداءً من 21/ 1/ 2021م حتى انتهاء الدورة في 20/ 1/ 2024م، وتمت موافقة الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري وبنك الخليج الدولي.الشركة السعودية للكهرباء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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