أخبار عاجلة

وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين -
الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا -
سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية -
حركة "حياة السود مهمة" تفوز بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020 -
انفجار قُرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي -
بدء اجتماع رؤساء وسكرتيري عموم شباب الوفد بالوقوف دقيقة حداد على روح محمد نصر -
الصحة: تطعيم 1315 من الأطقم الطبية بلقاح كورونا -
توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بث مباشر| بدء حملة التطعيم ضد بلقاح "سينوفارم"

Print
بث مباشر| بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سينوفارم" بث مباشر| بدء حملة التطعيم ضد بلقاح "سينوفارم"

مصراوي Masrawy

02:06 م الأحد 24 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، بثا مباشرا لبدء التطعيم بلقاح المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، اليوم الأحد.

وحصل الدكتور عبدالمنعم سليم، على اللقاح كأول شخص في يحصل عليه رسمياً.

وقال مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة، إن اللقاح وصل المستشفى، صباح اليوم، وجرى إنهاء الإجراءات المتعلقة بتلقي اللقاح، ومن بينها تسليم الأطباء الموافقين على تلقي اللقاح إقرارًا يتضمن 14 سؤالًا.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الإقرار الذي جرى توزيعه على عدد 87 طبيبا وهم من وافقوا على تلقي اللقاح، من أصل 200 طبيب بأبو خليفة، ويعد التوقيع على الإقرار بمثابة موافقة كتابية على تلقي اللقاح الصيني.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

صور.. جولة "مصراوي" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية