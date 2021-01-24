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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، بثا مباشرا لبدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، اليوم الأحد.

وحصل الدكتور عبدالمنعم سليم، على اللقاح كأول شخص في مصر يحصل عليه رسمياً.

وقال مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة، إن اللقاح وصل المستشفى، صباح اليوم، وجرى إنهاء الإجراءات المتعلقة بتلقي اللقاح، ومن بينها تسليم الأطباء الموافقين على تلقي اللقاح إقرارًا يتضمن 14 سؤالًا.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الإقرار الذي جرى توزيعه على عدد 87 طبيبا وهم من وافقوا على تلقي اللقاح، من أصل 200 طبيب بأبو خليفة، ويعد التوقيع على الإقرار بمثابة موافقة كتابية على تلقي اللقاح الصيني.​