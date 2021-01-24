وزير الصحة البريطاني: لا زال من المبكر إلغاء قيود احتواء كورونا

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لندن- (د ب ا):

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه مازال من المبكر الحديث عن إلغاء القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف في حوار مع شبكة سكاي نيوز أن هناك" دلائل أولية" تظهر أن القيود الصارمة المفروضة في المملكة المتحدة بدأت في خفض حالات الاصابة بفيروس كورونا، ولكن حذر من أن قطاع خدمات الرعاية الصحية مازال يواجه ضغطا" كبيرا".

وحول تخفيف إجراءات الاغلاق، قال هانكوك إن القواعد الحالية تساعد في "خفض الإصابات" ولكن سيمضي وقت طويل قبل ان تشهد البلاد "تحقيق معدلات منخفضة بصورة كافية لتخفيف الإجراءات".

وفيما يتعلق بالتطعيم، قال هانكوك إن 75% ممن يبلغون من العمر 80 عاما أو أكثر حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.

ورفض هانكوك القول ما إذا كان يتعين على بريطانيا إغلاق حدودها لحماية مواطنيها من السلالات الجديدة لفيروس كورونا، مثل التي جرى اكتشافها في جنوب أفريقيا والبرازيل.

وقال إن هاتين السلالاتين ربما " يكون للقاح استجابة أقل تجاههما" محذرا" نحن لا نعلم درجة ذلك بعد".

وسجّلت بريطانيا حتى الآن 9 إصابات بالسلالة البرازيلية، و77 بالسلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا، بحسب هانكوك.