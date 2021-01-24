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السودان يمنع السفير الإثيوبي من السفر لبلاده برًا

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السودان يمنع السفير الإثيوبي من السفر لبلاده برًا السودان يمنع السفير الإثيوبي من السفر لبلاده برًا

مصراوي Masrawy

01:47 م الأحد 24 يناير 2021

وكالات:

منعت السلطات السودانية، السفير الإثيوبي لديها من مغادرة البلاد عبر الحدود البرية بين البلدين، وسط أوضاع متوترة بين البلدين، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ونقلت "نوفوستي" عن مصدر وصفته بالمُطلع ، إن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم توجه إلى بلاده يوم الجمعة جوا بعد أن منعته السلطات الأمنية في السودان من السفر برا.

يأتي ذلك فيما تشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متزايدا خلال الأسابيع الأخيرة، في أعقاب تجدد الاشتباكات الحدودية بين البلدين، حيث هاجمت ميليشيات مدعومة من الجيش الإثيوبي مجموعة من القوات الحكومية داخل أراضي الخرطوم.

ومطلع الشهر الجاري، اتهم السودان قوات إثيوبية بشن هجوما على منطقة الفشقة بولاية القضارف، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص؛ 5 نساء وطفل.

وفي وقت سابق، حذر المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي، من مغبة اندلاع حرب مع إثيوبيا بسبب النزاع الحدودي بينهما، مضيفا "ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا".

في المقابل، اتهمت إثيوبيا القوات السودانية بالاستيلاء على 9 مناطق داخل الحدود الإثيوبية، وانتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية.

وبحسب مفوضية الحدود السودانية، استمرت جهود ترسيم الحدود مع اثيوبيا منذ عام 1902 وحتى 2015، وبُذلت جهود خلال هذه الفترة لإغلاق الملف.

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