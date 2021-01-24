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الزوجة والعشيق.. إحالة المتهمين بقتل خفير نظامي لجنايات الزقازيق

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الزوجة والعشيق.. إحالة المتهمين بقتل خفير نظامي لجنايات الزقازيق الزوجة والعشيق.. إحالة المتهمين بقتل خفير نظامي لجنايات الزقازيق

مصراوي Masrawy

01:20 م الأحد 24 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأحد، إحالة ربة منزل وعشيقها إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل زوجها، خفير نظامي من قوة مركز شرطة فاقوس، والتخلص من جثته في مياه إحدى الترع التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "مصباح.إ.ع" 37 سنة، خفير نظامي من قوة مركز شرطة فاقوس، مُقيم بقرية "النمروط" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، غارقًا في مياه ترعة بدائرة مركز شرطة صان الحجر.

انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

تبين من التحريات، وجود علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه، وتُدعى "سمر.ص.ح.أ" 31 سنة، ربة منزل، وجارهم "محمود.ي.ع.إ" 40 سنة، مُقيم بنفس القرية، وأنهما اتفقا سويًا على التخلص من الزوج لكي يخلو الجو لعلاقتهما المُحرمة.

تبين أن المتهم استدرج المجني عليه بحجة تعليمه السباحة، وفي المياه انقض عليه وخنقه وتخلص من جثته في ترعة بناحية قرية "رمسيس" التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر، فيما جرى ضبط المتهمان، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة الجنايات.

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