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إغلاق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

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إغلاق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة إغلاق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

مصراوي Masrawy

01:09 م الأحد 24 يناير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية في عدد من مراكز محافظة البحيرة، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، أسفرت عن إغلاق 5 مقار للدروس الخصوصية.

جرى إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة البيضا في كفر الدوار، وجميعهم من خارج التربية والتعليم، ومركز للدروس بأبوحمص.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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