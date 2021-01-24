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من الأردن.. انطلاق اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في اليمن

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من الأردن.. انطلاق اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في اليمن من الأردن.. انطلاق اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في اليمن

مصراوي Masrawy

12:23 م الأحد 24 يناير 2021

صنعاء- (د ب أ):

انطلق الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين أطراف الصراع في اليمن، الأحد، في العاصمة الأردنية عمان.

وحث مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، الطرفين على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، إضافة إلى إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط.

ودعا الطرفين أيضاً إلى مناقشة الأسماء والاتفاق عليها، بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما، بموجب اتفاق ستوكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النِّزاع في أقرب وقت ممكن.

وتستأنف اللجنة مناقشاتها بين طرفي النزاع في اليمن، للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين، بعد إطلاق سراح 1065 أسيراً ومعتقلاً في أكتوبر الماضي.

وعبر جريفيث عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها لهذا الاجتماع.

يذكَر أن اللجنة الإشرافية تجمع طرفي النزاع في اليمن ويرأسها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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