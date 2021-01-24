شاهد.. حملة لـ"الحياة الفطرية" تنظّف شواطئ تعشيش الزواحف بالسواحل

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برأس بريدي وشرم الحسي ورأس الشبعان.. وإزالة 35 طن نفايات في 3 أيام

نفّذ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات وبلدية محافظة ينبع وبلدية محافظة أملج، حملة تنظيف شواطئ تعشيش السلاحف البحرية في عدد من المواقع المهمة على سواحل البحر الأحمر، وهي رأس بريدي التابع لمحافظة ينبع، ورأس الشبعان والحسي التابعة لمحافظة أملج، وتم إزالة ٣٥ طنًّا من النفايات المتنوعة على مدى ثلاث أيام.

وتهدف حملة التنظيف التي امتدت بقدر ٩ كلم في المواقع المستهدفة، إلى إعادة تأهيل الشواطئ المهمة لتعشيش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض؛ وذلك بهدف إنجاح مواسم التعشيش ضمن برنامج المحافظة على السلاحف البحرية وسلامة النظم البيئية البحرية الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

يُذكر أن منطقة رأس بريدي وشرم الحسي ورأس الشبعان، تعتبر من المناطق العشرين الهامة عالميًّا لتعشيش السلاحف، والأولى على مستوى دول الإقليم المطلة على البحر الأحمر، ويعشش بتلك المناطق السلاحف البحرية الخضراء (Chelonia mydas)، وهي من الكائنات المهددة بالانقراض.

ويبدأ موسم تعشيش السلاحف الخضراء بتلك المناطق من شهر أغسطس، ويبلغ ذروته بين ٢٠ اغسطس- ٢٠ سبتمبر. ويستمر الموسم حتى نهاية شهر أكتوبر، تضع خلالها الأنثى ما بين ٦٠- ١٦٠ بيضة في المرة الواحدة، وتدفن الحفرة وتعود للمياه وتكرر تلك العملية من ٣- ٦ مرات في الموسم الواحد.