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أمير الجوف يستقبل مدير التعليم بالمنطقة.. والغامدي يؤكّد اكتمال تسليم الكتب

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ثمَّن جهود الاستعداد المبكّر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي يتطلبها "التعليم عن بُعد"

أمير الجوف يستقبل مدير التعليم بالمنطقة.. والغامدي يؤكّد اكتمال تسليم الكتب

استعرض الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لبداية الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات التعليم العام، ومدى التزام الطلاب والطالبات بالدراسة "عن بُعد".

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وأوضح الدكتور الغامدي؛ اكتمال تسليم الكتب للطلاب والطالبات، وانتظام الدراسة من خلال منصّة مدرستي، كما تمّ عرض النتائج المتقدمة التي حقّقها طلاب المنطقة في اختبار القدرات.

وثمَّن أمير منطقة الجوف، جهود إدارة التعليم بالمنطقة للاستعداد المبكّر وتوفير التجهيزات المطلوبة التي يتطلبها التعليم "عن بُعد" للمدارس وأبنائه الطلبة وفق الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة -أيّدها الله-.

أمير الجوف يستقبل مدير التعليم بالمنطقة.. والغامدي يؤكّد اكتمال تسليم الكتب

الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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