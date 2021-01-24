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صور.. قافلة طبية مشتركة لجامعة جنوب الوادي في حلايب وشلاتين

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صور.. قافلة طبية مشتركة لجامعة جنوب الوادي في حلايب وشلاتين صور.. قافلة طبية مشتركة لجامعة جنوب الوادي في حلايب وشلاتين

مصراوي Masrawy

10:31 ص الأحد 24 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

اختتمت فعاليات قافلة جامعة جنوب الوادى الشاملة بمنطقة شلاتين وحلايب وأبو رماد، على مدار 4 أيام، وذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة المجتمعية لإقليم جنوب .

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية فى مختلف التخصصات الطبية البشرية والبيطرية وقوافل التوعية الصحية والندوات التثقيفية الرياضية بمشاركة كليات الطب والطب البيطري وطب الفم والأسنان والتربية الرياضية والتمريض وقسم الجيولوجيا بكلية العلوم.

وأضاف رئيس الجامعة أن القافلة قامت بتقديم الخدمات الطبية البشرية ومناظرة 1082 حالة في تخصصات الباطنة والصدر والجهاز الهضمي والكبد والرمد وأنف وأذن وحنجرة وأطفال ونساء وتوليد وجلدية ومسالك وجراحة أوعية دموية وجراحة تجميل وعظام ومخ وأعصاب، كما جرى تحويل عدد 20 حالة إلى المستشفيات الجامعية و جرى صرف العلاج المجانى لرواد القافلة كما قامت قافلة طب الفم والأسنان بالكشف على عدد 74 حالة.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع، إلى أن القافلة الطبية البيطرية قامت بمناظرة وإجراء العمليات الجراحية والتوليد وتقديم العلاج لعدد 2394 حالة من الإبل والأغنام والماعز في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة.

وذكر كمال أن القافلة وزعت مواد غذائية وبطاطين بمنطقة شلاتين وحلايب وجبل علبة بأبو رماد، كما ضمت القافلة ضمت ايضاً قافلة رياضية قامت بعمل العديد من الندوات التثقيفية عن الرياضة بقصر ثقافة أبو رماد ونادى شلاتين الرياضى، بالإضافة إلى قوافل توعية صحية وثقافية على الأحياء المختلفة.

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