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بدءا من اليوم.. قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

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بدءا من اليوم.. قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر بدءا من اليوم.. قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

مصراوي Masrawy

10:36 ص الأحد 24 يناير 2021

مصراوي

أصدر الرئيس عبد الفتاح قرارا رقم 19 لسنة 2021 بتمديد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020، في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم، الأحد.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الخميس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بالأغلبية على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

وجاء في نص قرار رئيس الجمهورية، أنه تم اتخاذه نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وأنه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء تمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونص القرار في مادته الثانية على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين ويفوض رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارىء.

وجاءت موافقة المجلس بالأغلبية "وقوفا" على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ.

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