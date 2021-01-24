إصابة 6 أشخاص في انفجارين بأفغانستان

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مصراوي Masrawy

ننكارهار(أفغانستان)- (د ب أ):

أصيب 6 أشخاص على الأقل في انفجاري عبوة ناسفة ولغم في أفغانستان، الأحد، حيث وقع الانفجار الأول في العاصمة كابول والانفجار الثاني في إقليم ننكارهار شرق البلاد، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، الأحد.

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في انفجار استهدف مركبة مدرعة في منطقة شاه شهيد في كابول صباح اليوم، طبقا لما ذكرته شرطة كابول في بيان.

وأضافت الشرطة أن الحادث وقع حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وذكر شهود عيان أن خمسة أشخاص أصيبوا.

وكان 3 مدنيون أصيبوا في وقت سابق في انفجار لغم في منطقة الشرطة الرابعة بمدينة جلال آباد أيضا الأحد، طبقا لما أكده مسؤولون محليون.

وقال المسؤولون إنه يجري التحقيق في الحادث.

ولم تعلن أي جماعة بما فيها طالبان مسؤوليتها عن أي من الانفجارين.