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محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس" اليوم

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محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس" اليوم محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس" اليوم

مصراوي Masrawy

02:00 ص الأحد 24 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين بـ"خلية داعش عين شمس".

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثاني تأسيس جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابي.

كما وُجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحالا دماء المسيحين واموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحق بمعسكرات تدريبية تتبع لتنظيم داعش في دولة سوريا.

ووُجه للمتهمين من الثاني وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، وقاموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.

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