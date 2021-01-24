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قراصنة يحتجزون سفينة تركية قبالة السواحل النيجيرية

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قراصنة يحتجزون سفينة تركية قبالة السواحل النيجيرية قراصنة يحتجزون سفينة تركية قبالة السواحل النيجيرية

مصراوي Masrawy

02:10 ص الأحد 24 يناير 2021

انقرة - (د ب أ):
هاجم قراصنة يوم السبت سفينة حاويات تركية تحمل اسم "موزارت" أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

وذكرت وكالة الأناضول التركيةإن تركيا استنفرت جميع سفاراتها في غرب القارة الإفريقية، لإنقاذ طاقم سفينتها المختطفة، عقب مهاجمتها من قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية للأناضول بأن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، اتصل هاتفيا بالقبطان الرابع للسفينة فرقان يارن، للاطلاع على تفاصيل الحادث.

كما أجرى تشاووش أوغلو اتصالا بمشغل الشركة المالكة للسفينة عثمان لفنت قارصان لتقديم التعازي والتعبير عن تضامنه، مؤكدا له اتخاذ كل ما يلزم لإطلاق سراح طاقم السفينة المختطف، وضمان عودتهم إلى منازلهم.

وأجرى الوزير التركي أيضا اتصالا هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف، لتقديم التعازي بوفاة أحد أفراد طاقم السفينة (أذربيجاني)، متعهدا ببدء إجراءات نقل جثمانه فورا إلى بلاده عقب رسو السفينة.

وشددت المصادر على أن تركيا استنفرت جميع سفاراتها بالمنطقة، وعلى رأسها العاصمة النيجيرية أبوجا، بهدف إطلاق سراح المختطفين.

في سياق متصل، أكدت شركة "بودن" التركية للشحن ومقرها إسطنبول، أن سفينتها "موزارت" تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها لن تدلي ببيانات أكثر عن الحادث حفاظا على سلامة أرواح أفراد طاقم السفينة المختطفين.

واختطف المهاجمون 15 من طاقم السفينة من أصل 19، فيما قتل أحدهم، ويحمل الجنسية الأذربيجانية.

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