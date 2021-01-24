شاهد .. شجار بالأيدي داخل البرلمان التشيكي.. هنا السبب

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سادت الفوضى القاعة قبل أن يسيطر الأمن على الموقف

نشب عراك بالأيدي بين بعض أحد النواب التشيكيين من جهة ونائب رئيس البرلمان ونواب آخرين من جهة أخرى، بعد أن رفض النائب الالتزام بارتداء قناع الوجه داخل القاعة.

ورفض النائب، لوبومير فولني، ارتداء الكمامة أثناء حديثه حول طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ الحالية المعلنة بسبب جائحة كورونا، ما دفع نائب رئيس البرلمان، توماس هانزل، إلى إغلاق الميكروفون الخاص به؛ ليتوجه النائب الغاضب على الفور حيث يجلس "هانزل" ليتحدث عبر ميكروفونه، ما أدى إلى اندلاع شجار بالأيدي بين النائب وزملاء "هانزل" الذين سارعوا إلى الاشتباك معه؛ لتسود الفوضى القاعة، قبل أن يسيطر أفراد الأمن على الموقف.

المشهد الغريب تحت سقف البرلمان التشيكي، دفع رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، للتغريد عبر "تويتر" واصفًا تصرف "فولني" بأنه "غير لائق وغبي"، بعد أن تسبب في فوضى عارمة، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية. التشيك