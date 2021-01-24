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الثانية في يوم.. ضبط عبوة ناسفة تزن 262 كغم بتل أبيض السورية

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الثانية في يوم.. ضبط عبوة ناسفة تزن 262 كغم بتل أبيض السورية الثانية في يوم.. ضبط عبوة ناسفة تزن 262 كغم بتل أبيض السورية

جي بي سي نيوز:-أعلنت ولاية شانلي أورفة التركية، الإثنين، ضبط عبوة ناسفة تزن 262 كيلوغراما، صُنعت من قذائف الهاون، في منطقة تل أبيض شمالي سوريا، هي الثانية من نوعها خلال يوم.

وأفادت الولاية في بيان، أن قوات إنفاذ القانون المحلية التي تتلقى خدمات استشارية من قبل مديرية أمن الولاية، تواصل أعمالها في كشف أنشطة تنظيم "ك ج ك / بي كا كا – ب ي د / بي كا كا" الإرهابي.

وضمن هذا الإطار، أسفرت تحريات أجريت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض، عن ضبط عبوة ناسفة تزن 262 كيلوغراما اُستخدمت 20 قذيفة هاون في صنعها، إضافة إلى معدات وأسلاك كهربائية وقبضة جهاز لاسلكي.

وذكر البيان أن الفرق المختصة قامت بتدمير العبوة، بسبب الخطر الذي قد ينتج عن نقلها.

وأوضحت أن السلطات القضائية المحلية فتحت تحقيقا بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلت ولاية شانلي أوروفة ضبط عبوة ناسفة تزن 78 كليوغراما في نفس البلدة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهير المنطقة من تنظيمي"ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وأسفرت العملية عن تحرير مدينتي تل أبيض (بمحافظة الرقة)، ورأس العين (بمحافظة الحسكة) من الإرهابيين.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق في هذا الخصوص مع في 22 من الشهر ذاته.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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