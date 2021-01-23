الأهلي يخسر جهود السومة أسبوعَيْن

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أعلن نادي الأهلي تعرُّض لاعب الفريق الكروي الأول عمر السومة لتمزق بالعضلة الضامة اليسرى، ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية.

وأوضح النادي في بيان، نشره على حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها الكابتن عمر السومة تعرُّضه لتمزق بالعضلة الضامة اليسرى، وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة أسبوعين، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".

وبالتالي تأكد غياب النجم السوري عمر السومة عن مواجهة الاتفاق في الدمام يوم الأحد ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسيمتد غيابه إلى مواجهة الباطن في الجولة السادسة عشرة يوم الأحد 31 يناير الجاري.

وتعرّض عمر السومة الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين للإصابة أمام أبها (3-0) في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة، التي أحرز السومة هدفين فيها.الأهلي عمر السومة