الرئيس المصري يعلن بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.. غدًا

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قال: الأولوية للأطقم الطبية والمصابين بأمراض مزمنة ثم كبار السن

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستبدأ غدًا حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحًا أن الأطقم الطبية ستكون أولى الفئات التي ستتلقى اللقاح، ثم يأتي بعدهم المصابون بأمراض مزمنة، ثم كبار السن.

جاء ذلك في كلمة للرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد المصرية اليوم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى أنه سيتم البدء في تطعيم الفرق والأطقم الطبية بالجرعة الأولى من لقاح كورونا (سينوفارم) الصيني في مستشفيات العزل والصدر والحميات، على أن تؤخذ الجرعة الثانية بعد 21 يومًا من تعاطي الأولى، لافتة إلى أن اللقاح سيكون مجانيًّا واختياريًّا.الرئيس المصري لقاح كورونا مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية