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من تصنيع الإنتاج الحربي.. "الثقافة" تتسلم 6 مسارح متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية

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من تصنيع الإنتاج الحربي.. "الثقافة" تتسلم 6 مسارح متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية من تصنيع الإنتاج الحربي.. "الثقافة" تتسلم 6 مسارح متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات الفنية

مصراوي Masrawy

10:05 م السبت 23 يناير 2021

(مصراوي):

تسلّمت وزارة الثقافة 6 مسارح متنقلة تقدم من خلالها مختلف ألوان الإبداع في المناطق النائية والأكثر احتياجًا في ربوع .

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن المسارح المتنقلة أحد المشروعات التنموية التي تعمل عليها الوزارة وتم ضمها لمنظومة العمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وسيتم توزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة وهي إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا، القناة وسيناء، بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية.

وأكدت الوزيرة أن هذه المسارح إضافة فاعلة لمنظومة البنية الثقافية المتجددة التي تهدف إلى استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب إثراء الحياة الإبداعية بالمحافظات.

وأشارت إلى أن المسارح المتنقلة تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي" تجسيدًا للتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية.

من جانبه قال رئيس هيئة قصور الثقافة إن كل مسرح متنقل يتكون من سيارة نقل ضخمة بالإضافة إلى مقطورة متحركة الأولي منها مجهزة لخدمات الكهرباء والمياة وتشمل لوحات تحكم وتوزيع وحماية للقدرة الكهربائية، بالإضافة لغرفتين للخدمات، أما الثانية (المقطورة) فتحمل مسرح بمساحة 37.5 متر مربع، قابل للفك والتركيب يتم تجهيزه لإقامة العروض في مدة تترواح بين 3 إلى 4 ساعات، بالإضافة لأحدث معدات الصوت منها سماعات ghl S، ومعدات الضوء (الديمر 088) وكشافات الضوء والميكسر، كما تتضمن غرفة كنترول مكيفة، وأربع خيام مجهزة تمثل غرف استبدال الملابس للفنانين.

وأكد عواض أن إقليم القناة وسيناء الثقافي أول منطقة وصل إليها المسرح المتنقل الخاص بها وجارى إعداد برنامج جولتها فى جميع القرى والنجوع التابعة للإقليم خاصة الأماكن التي لا توجد بها بيوت ثقافة أو مكتبات.

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